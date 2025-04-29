Запад ищет способ отвлечь Россию от спецоперации через партнёров

«Есть силы, которые могут устроить дестабилизационные мероприятия не только в Кыргызстане, но и по всей Центральной Азии. Если надо будет России помешать, то они могут открыть здесь новый очаг, чтобы отвлечь силы оттуда», — сказал Иманкулов во время круглого стола, посвящённого важности сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне в условия современных информационных войн.