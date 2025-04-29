Запад ищет способ отвлечь Россию от спецоперации через партнёров
СБ Киргизии: Ситуацию в Азии могут дестабилизировать для отвлечения РФ от СВО
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Секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов выразил мнение, что ситуацию в Центральной Азии могут попытаться дестабилизировать с целью отвлечь Россию от специальной военной операции на Украине.
«Есть силы, которые могут устроить дестабилизационные мероприятия не только в Кыргызстане, но и по всей Центральной Азии. Если надо будет России помешать, то они могут открыть здесь новый очаг, чтобы отвлечь силы оттуда», — сказал Иманкулов во время круглого стола, посвящённого важности сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне в условия современных информационных войн.
Ранее в МИД РФ заявили, что опасность новых провокаций со стороны Украины возрастает на фоне переговоров между РФ и США. Отмечается, что в Киеве часто предпочитают организовывать такие действия на своей территории.