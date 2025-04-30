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Регион
Опубликовано 30 апреля 2025, 08:47
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Зеленский заявил об атаке более 100 дронов по Харькову и Днепру

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский заявил об атаке более 100 дронов по Харькову, Днепру, Доброполью и другим городам.

«Всё утро в небе над Украиной продолжают летать российские дроны. Нужны дополнительные системы ПВО», — заявил он в соцсетях.

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ВСУ в свою очередь сегодня ночью атаковали территорию России 34 дронами. В курском Рыльске в результате атаки пострадали три мирных жителя, несколько строений получили серьёзные повреждения. А в Муроме Владимирской области произошёл пожар на складе в результате падения беспилотного летательного аппарата

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Александра Вишнякова
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