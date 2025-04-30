Глава федерации борьбы рассказал о потеплении отношений между сборными России и Украины
Мамиашвили заявил о потеплении отношений между сборными РФ и Украины по борьбе
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sportoakimirka
Президент Федерации спортивной борьбы РФ (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал об улучшении отношений между российскими и украинскими спортсменами на недавнем чемпионате Европы в Братиславе. При этом он отметил, что чувствует тотальное давление на атлетов из Незалежной.
«Всё то же — отсутствие рукопожатий, просто дикость само по себе. Но налицо серьёзное потепление отношений. Но тотальное давление на украинских спортсменов и тренеров огромно, это очень чувствуется», — сказал Мамиашвили.
Глава ФСБР подчеркнул, что не может представить такую ситуацию в России. Рукопожатие перед поединком имеет тысячелетнюю историю, это основа Олимпийских игр.
«Невзирая на национальность, вероисповедание, разрез глаз, цвет кожи, мы имеем мировую площадку, которая отвергает любые ограничения. И рукопожатие — главное этому подтверждение», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.
Чемпионат Европы по борьбе проходил в столице Словакии Братиславе с 7 по 13 апреля. Сборная России завоевала больше всех медалей — 10 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых (всего 17). Но в официальный медальный зачёт достижения россиян не включили, так как они выступали под флагом Объединённого мира борьбы. Лидером официального зачёта стала команда Азербайджана с 4 золотыми, 2 серебряными и 7 бронзовыми медалями.