Глава федерации борьбы рассказал о потеплении отношений между сборными России и Украины

Президент Федерации спортивной борьбы РФ (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал об улучшении отношений между российскими и украинскими спортсменами на недавнем чемпионате Европы в Братиславе. При этом он отметил, что чувствует тотальное давление на атлетов из Незалежной.

«Всё то же — отсутствие рукопожатий, просто дикость само по себе. Но налицо серьёзное потепление отношений. Но тотальное давление на украинских спортсменов и тренеров огромно, это очень чувствуется», — сказал Мамиашвили.

Глава ФСБР подчеркнул, что не может представить такую ситуацию в России. Рукопожатие перед поединком имеет тысячелетнюю историю, это основа Олимпийских игр.

«Невзирая на национальность, вероисповедание, разрез глаз, цвет кожи, мы имеем мировую площадку, которая отвергает любые ограничения. И рукопожатие — главное этому подтверждение», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.