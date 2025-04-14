Сборная России по борьбе завоевала больше всех медалей на ЧЕ в Братиславе

В столице Словакии Братиславе завершился чемпионат Европы по борьбе. Российские спортсмены завоевали больше всех медалей — 10 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых (всего 17).

В вольной борьбе золото выиграли Начын Монгуш (до 57 кг), Заур Угуев (до 61 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг). В греко-римской первые места завоевали Эмин Сефершаев (до 55 кг) и Сергей Семёнов (до 130 кг). У женщин победили Екатерина Вербина (до 55 кг), Ольга Хорошавцева (до 57 кг) и Анастасия Сидельникова (до 59 кг).

Серебро на счету вольника Заурбека Сидакова (до 74 кг), который проиграл в финале уроженцу Северной Осетии Чермену Валиеву, выступающему за Албанию, а также в активе Магомеда Курбанова (до 97 кг), который в решающем поединке уступил грузину Гиви Мачарашвили. Бронзу выиграли Артур Найфонов (вольная борьба, до 86 кг), Садык Лалаев (греко-римская борьба, до 60 кг), Надежда Соколова (до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг) и Динара Кудаева (до 65 кг).

В официальный медальный зачёт достижения россиян не включили, так как они выступали под флагом Объединённого мира борьбы. Лидером официального зачёта стала команда Азербайджана с 4 золотыми, 2 серебряными и 7 бронзовыми медалями.