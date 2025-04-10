Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 19:08

Президент ФСБР Мамиашвили назвал борца Валиева предателем, гоняющимся за хайпом

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Фото © ТАСС / Евгений Мессман

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Фото © ТАСС / Евгений Мессман

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили резко отреагировал на победу борца Чермена Валиева, выступающего за Албанию, над россиянином Заурбеком Сидаковым на чемпионате Европы. В интервью РИА «Новости» Мамиашвили назвал его «предателем» и обвинил в стремлении к «хайпу» из-за смены спортивного гражданства.

Страсти не утихали и на церемонии награждения, где Мамиашвили, вручая медаль Валиеву, вёл себя довольно грубо: небрежно повесил медаль на шею победителю, что-то сказал и схватил борца за запястья, на что Валиев отмахнулся.

«Между нами прекрасные отношения. Надеюсь, его ждёт счастливое будущее. Сама позиция может нравиться или не нравиться, но это его выбор. Я сказал, что это путь предателя. Это путь. Потому что есть разные пути к своей цели. По моему мнению, это так. Но я не истина в последней инстанции», — объяснил Мамиашвили.

Президент ФСБР также отметил, что без хайпа такие люди, как Валиев, ровным счётом ничего из себя не представляют. Из-за этого они начинают «раздувать» ситуацию, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание.

Теннисистка Дарья Касаткина сообщила, что теперь будет представлять Австралию
Теннисистка Дарья Касаткина сообщила, что теперь будет представлять Австралию

Ранее Life.ru писал, что Михаил Мамиашвили оказался в центре скандала после церемонии награждения борца Чермена Валиева, который ранее выступал за российскую сборную, а теперь представляет Албанию. На чемпионате Европы в Братиславе глава ФСБР не церемонился со спортсменом.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar