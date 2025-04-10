Президент ФСБР Мамиашвили назвал борца Валиева предателем, гоняющимся за хайпом

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили резко отреагировал на победу борца Чермена Валиева, выступающего за Албанию, над россиянином Заурбеком Сидаковым на чемпионате Европы. В интервью РИА «Новости» Мамиашвили назвал его «предателем» и обвинил в стремлении к «хайпу» из-за смены спортивного гражданства.

Страсти не утихали и на церемонии награждения, где Мамиашвили, вручая медаль Валиеву, вёл себя довольно грубо: небрежно повесил медаль на шею победителю, что-то сказал и схватил борца за запястья, на что Валиев отмахнулся.

«Между нами прекрасные отношения. Надеюсь, его ждёт счастливое будущее. Сама позиция может нравиться или не нравиться, но это его выбор. Я сказал, что это путь предателя. Это путь. Потому что есть разные пути к своей цели. По моему мнению, это так. Но я не истина в последней инстанции», — объяснил Мамиашвили.

Президент ФСБР также отметил, что без хайпа такие люди, как Валиев, ровным счётом ничего из себя не представляют. Из-за этого они начинают «раздувать» ситуацию, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание.