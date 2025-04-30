Отказ США от поддержки Украины может стать роковым для Вооружённых сил Украины, обрекая их на провал, предупреждает издание 19FortyFive.

«Если США уйдут, Украина потеряет своего основного поставщика оружия. < >. Без помощи США битва становится ещё сложнее. Трудно сказать, как долго Украина продержится без США, так как в игре много факторов», — пишут авторы.

Аналитики отмечают, что утрата американской помощи резко ослабит обороноспособность Киева, лишив его ключевого поставщика вооружений. Даже с учётом европейских поставок запасы оружия у ВСУ могут исчерпаться в кратчайшие сроки, подчёркивает автор.