ВСУ предупредили о неминуемом поражении без помощи США
19FortyFive: Отказ США от поддержки Украины может стать роковым для ВСУ
Отказ США от поддержки Украины может стать роковым для ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO
Отказ США от поддержки Украины может стать роковым для Вооружённых сил Украины, обрекая их на провал, предупреждает издание 19FortyFive.
«Если США уйдут, Украина потеряет своего основного поставщика оружия. < >. Без помощи США битва становится ещё сложнее. Трудно сказать, как долго Украина продержится без США, так как в игре много факторов», — пишут авторы.
Аналитики отмечают, что утрата американской помощи резко ослабит обороноспособность Киева, лишив его ключевого поставщика вооружений. Даже с учётом европейских поставок запасы оружия у ВСУ могут исчерпаться в кратчайшие сроки, подчёркивает автор.
Между тем США продолжают блокировать передачу украинской армии списанных танков Abrams, несмотря на решение австралийского правительства, принятое ещё в прошлом году. 59 единиц бронетехники M1A1 Abrams до сих пор остаются в Австралии из-за отсутствия необходимого разрешения от американской стороны.