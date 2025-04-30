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Опубликовано 30 апреля 2025, 13:52

ВСУ предупредили о неминуемом поражении без помощи США

19FortyFive: Отказ США от поддержки Украины может стать роковым для ВСУ

Отказ США от поддержки Украины может стать роковым для ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Отказ США от поддержки Украины может стать роковым для ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Отказ США от поддержки Украины может стать роковым для Вооружённых сил Украины, обрекая их на провал, предупреждает издание 19FortyFive.

«Если США уйдут, Украина потеряет своего основного поставщика оружия. < >. Без помощи США битва становится ещё сложнее. Трудно сказать, как долго Украина продержится без США, так как в игре много факторов», — пишут авторы.

Аналитики отмечают, что утрата американской помощи резко ослабит обороноспособность Киева, лишив его ключевого поставщика вооружений. Даже с учётом европейских поставок запасы оружия у ВСУ могут исчерпаться в кратчайшие сроки, подчёркивает автор.

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Между тем США продолжают блокировать передачу украинской армии списанных танков Abrams, несмотря на решение австралийского правительства, принятое ещё в прошлом году. 59 единиц бронетехники M1A1 Abrams до сих пор остаются в Австралии из-за отсутствия необходимого разрешения от американской стороны.

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Оксана Попова
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