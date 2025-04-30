США отказываются передать Украине танки из Австралии

США продолжают блокировать передачу украинской армии списанных танков Abrams, несмотря на решение австралийского правительства, принятое ещё в прошлом году. По данным телеканала ABC, 59 единиц бронетехники M1A1 Abrams до сих пор остаются в Австралии из-за отсутствия необходимого разрешения от американской стороны.

Источники в австралийском оборонном ведомстве выражают сомнения в целесообразности этой передачи, указывая на уязвимость Abrams к современным беспилотникам и меняющийся характер боевых действий. Примечательно, что эти танки, закупленные Австралией в 2007 году, никогда не использовались в реальных боевых условиях и уже заменены более современной версией M1A2.