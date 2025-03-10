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Регион
10 марта, 10:22

Наши бойцы эвакуировали ещё один американский «трофей» из зоны СВО

Военкор Кулько: Бойцы ВС РФ вывезли американский танк Abrams из Малой Локни

Бойцы 22-го мотострелкового полка ВС РФ при поддержке товарищей из инженерно-сапёрного подразделения 72-й дивизии вывезли танк Abrams ВСУ из Малой Локни. Об этом сообщил военный корреспондент первого канала Дмитрий Кулько.

«Эвакуация «Абрамса» из Малой Локни на выставку трофеев в Петербург. Кадры с дрона. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения 72-й дивизии разминировали дорогу, а бойцы 22-го мотострелкового полка вытянули подбитый американский танк с помощью БРЭМа», — заявил он.

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Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении дорожных мостов в курском приграничье, что привело к нарушениям логистики противника в регионе. Операторы БПЛА центра «Рубикон» пользуются преимуществом и наносят удары по технике и живой силе противника.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / M2M_PL

Юрий Лысенко
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