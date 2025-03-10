Наши бойцы эвакуировали ещё один американский «трофей» из зоны СВО

Бойцы 22-го мотострелкового полка ВС РФ при поддержке товарищей из инженерно-сапёрного подразделения 72-й дивизии вывезли танк Abrams ВСУ из Малой Локни. Об этом сообщил военный корреспондент первого канала Дмитрий Кулько.

«Эвакуация «Абрамса» из Малой Локни на выставку трофеев в Петербург. Кадры с дрона. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения 72-й дивизии разминировали дорогу, а бойцы 22-го мотострелкового полка вытянули подбитый американский танк с помощью БРЭМа», — заявил он.