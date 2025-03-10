Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 09:17

ВСУ заживо сжигали людей в домах во время бегства из-под Суджи

Житель хутора под Суджей стал свидетелем сожжения домов с людьми бойцами ВСУ

Несколько жителей хутора Никольский в Суджанском районе Курской области сгорели, когда боевики ВСУ во время отступления начали сжигать дома, почуяв приближение ВС РФ. Об этом в беседе с ТАСС сообщил эвакуированный российскими бойцами житель хутора Никольский Валерий Ширнов.

«В октябре вообще стало невыносимо. Наши войска начали давить, а [военные] ВСУ начали палить дома. Сожгли женщину, которая нас кормила, трёх бабушек», — рассказал Ширнов.

МО РФ заявило об уничтожении мостов и нарушении логистики ВСУ в Курской области
МО РФ заявило об уничтожении мостов и нарушении логистики ВСУ в Курской области

Ранее украинские боевики во время отступления спалили православную церковь в селе Погребки Суджанского района Курской области. Сейчас на улицах населённого пункта повсюду валяются мёртвые тела солдат ВСУ и оставшееся от них западное оружие.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar