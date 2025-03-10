ВСУ заживо сжигали людей в домах во время бегства из-под Суджи

Несколько жителей хутора Никольский в Суджанском районе Курской области сгорели, когда боевики ВСУ во время отступления начали сжигать дома, почуяв приближение ВС РФ. Об этом в беседе с ТАСС сообщил эвакуированный российскими бойцами житель хутора Никольский Валерий Ширнов.