ВСУ заживо сжигали людей в домах во время бегства из-под Суджи
Житель хутора под Суджей стал свидетелем сожжения домов с людьми бойцами ВСУ
Несколько жителей хутора Никольский в Суджанском районе Курской области сгорели, когда боевики ВСУ во время отступления начали сжигать дома, почуяв приближение ВС РФ. Об этом в беседе с ТАСС сообщил эвакуированный российскими бойцами житель хутора Никольский Валерий Ширнов.
«В октябре вообще стало невыносимо. Наши войска начали давить, а [военные] ВСУ начали палить дома. Сожгли женщину, которая нас кормила, трёх бабушек», — рассказал Ширнов.
Ранее украинские боевики во время отступления спалили православную церковь в селе Погребки Суджанского района Курской области. Сейчас на улицах населённого пункта повсюду валяются мёртвые тела солдат ВСУ и оставшееся от них западное оружие.
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