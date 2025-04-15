Украинские военные пытались прорваться в Белгородскую область на американском танке Abrams в ночь на 15 апреля, но вражеские отряды были полностью разбиты. Об этом сообщается в телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Попытка ВСУ прорваться в Белгородскую область. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

«Бойцы 34-й горной бригады огнём встретили и уничтожили основные силы врага вместе с экипажами. Abrams и бронемашина ВСУ умчались обратно к Угроедам [в Сумскую область] под российским огнём», — сказано в тексте.