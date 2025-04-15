Башня в огне: Появилось эпичное видео сожжения отрядов ВСУ на Abrams по пути в Белгородчину
ВСУ попытались на танке Abrams прорваться в Белгородскую область, но отступили
Украинские военные пытались прорваться в Белгородскую область на американском танке Abrams в ночь на 15 апреля, но вражеские отряды были полностью разбиты. Об этом сообщается в телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).
Попытка ВСУ прорваться в Белгородскую область. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
«Бойцы 34-й горной бригады огнём встретили и уничтожили основные силы врага вместе с экипажами. Abrams и бронемашина ВСУ умчались обратно к Угроедам [в Сумскую область] под российским огнём», — сказано в тексте.
Напомним, ВС РФ пресекли атаку ВСУ на Белгородскую область, разбив около 50 военных противника в районе госграницы в ночь на 15 апреля. Сначала аэроразведка зафиксировала движение украинской техники в сторону населённого пункта Демидовка. А утром 15 апреля российские военные начали наносить массированные удары артиллерией и FPV-дронами по пехоте и тяжёлой технике ВСУ.
Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны