Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 апреля, 11:23

Башня в огне: Появилось эпичное видео сожжения отрядов ВСУ на Abrams по пути в Белгородчину

ВСУ попытались на танке Abrams прорваться в Белгородскую область, но отступили

Украинские военные пытались прорваться в Белгородскую область на американском танке Abrams в ночь на 15 апреля, но вражеские отряды были полностью разбиты. Об этом сообщается в телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Попытка ВСУ прорваться в Белгородскую область. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

«Бойцы 34-й горной бригады огнём встретили и уничтожили основные силы врага вместе с экипажами. Abrams и бронемашина ВСУ умчались обратно к Угроедам Сумскую область] под российским огнём», — сказано в тексте.

Напомним, ВС РФ пресекли атаку ВСУ на Белгородскую область, разбив около 50 военных противника в районе госграницы в ночь на 15 апреля. Сначала аэроразведка зафиксировала движение украинской техники в сторону населённого пункта Демидовка. А утром 15 апреля российские военные начали наносить массированные удары артиллерией и FPV-дронами по пехоте и тяжёлой технике ВСУ.

Элитная бригада ВСУ бежит с позиций в Горнале, прикрываясь мобилизованными зэками
Элитная бригада ВСУ бежит с позиций в Горнале, прикрываясь мобилизованными зэками
Обложка ©

Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Татьяна Миссуми
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