ВС РФ пресекли атаку на Белгородскую область, разбив около 50 военных ВСУ
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ВС РФ пресекли атаку ВСУ на Белгородскую область, разбив около 50 военных противника в районе госграницы.
По информации SHOT, ночью аэроразведка зафиксировала движение украинской техники в сторону населённого пункта Демидовка. Утром 15 апреля российские военные начали наносить массированные удары артиллерией и FPV-дронами по пехоте и тяжёлой технике. В результате уничтожены инженерная машина разграждения, две бронемашины и около 50 военнослужащих ВСУ. Атака была пресечена.
А накануне ВСУ 8 раз атаковали энергетическую инфраструктуру в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской областях и ЛНР. В частности, в Белгородской области из-за атаки беспилотника в ночь на 13 апреля был повреждён провод высоковольтной линии 10 кВ, принадлежащей филиалу «Белгородэнерго». В результате без света остались сотни жителей в Грайворонском районе.