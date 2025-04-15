ВС РФ пресекли атаку на Белгородскую область, разбив около 50 военных ВСУ

ВС РФ пресекли атаку ВСУ на Белгородскую область, разбив около 50 военных противника в районе госграницы.

По информации SHOT, ночью аэроразведка зафиксировала движение украинской техники в сторону населённого пункта Демидовка. Утром 15 апреля российские военные начали наносить массированные удары артиллерией и FPV-дронами по пехоте и тяжёлой технике. В результате уничтожены инженерная машина разграждения, две бронемашины и около 50 военнослужащих ВСУ. Атака была пресечена.