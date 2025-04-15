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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 апреля, 07:23

ВС РФ пресекли атаку на Белгородскую область, разбив около 50 военных ВСУ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВС РФ пресекли атаку ВСУ на Белгородскую область, разбив около 50 военных противника в районе госграницы.

По информации SHOT, ночью аэроразведка зафиксировала движение украинской техники в сторону населённого пункта Демидовка. Утром 15 апреля российские военные начали наносить массированные удары артиллерией и FPV-дронами по пехоте и тяжёлой технике. В результате уничтожены инженерная машина разграждения, две бронемашины и около 50 военнослужащих ВСУ. Атака была пресечена.

В Белгородской области дрон ВСУ ударил по грузовику, водитель погиб на месте
В Белгородской области дрон ВСУ ударил по грузовику, водитель погиб на месте

А накануне ВСУ 8 раз атаковали энергетическую инфраструктуру в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской областях и ЛНР. В частности, в Белгородской области из-за атаки беспилотника в ночь на 13 апреля был повреждён провод высоковольтной линии 10 кВ, принадлежащей филиалу «Белгородэнерго». В результате без света остались сотни жителей в Грайворонском районе.

Александра Вишнякова
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