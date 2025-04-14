ВСУ ударили по энергообъектам в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской областях, ЛНР

В Минобороны РФ сообщили, что украинские вооружённые силы атаковали энергетическую инфраструктуру в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской областях и ЛНР.

В частности, в Белгородской области из-за атаки беспилотника в ночь на 13 апреля был повреждён провод высоковольтной линии 10 кВ, принадлежащей филиалу «Белгородэнерго». В результате без света остались 735 домохозяйств в Грайворонском районе, отметили в ведомстве.