ВСУ ударили по энергообъектам в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской областях, ЛНР
Минобороны РФ: ВСУ ударили по энергообъектам в пяти субъектах России
ВСУ ударили по энергообъектам в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской областях, ЛНР. Обложка © Life.ru / Шедеврум
В Минобороны РФ сообщили, что украинские вооружённые силы атаковали энергетическую инфраструктуру в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской областях и ЛНР.
В частности, в Белгородской области из-за атаки беспилотника в ночь на 13 апреля был повреждён провод высоковольтной линии 10 кВ, принадлежащей филиалу «Белгородэнерго». В результате без света остались 735 домохозяйств в Грайворонском районе, отметили в ведомстве.
Днём ранее украинские силы дважды атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Белгородской области. Эти действия нарушают ранее достигнутые российско-американские договорённости о временном прекращении ударов по энергетическим объектам, которые должны были действовать с 18 марта.