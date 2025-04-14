Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 апреля, 09:47

ВСУ ударили по энергообъектам в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской областях, ЛНР

Минобороны РФ: ВСУ ударили по энергообъектам в пяти субъектах России

ВСУ ударили по энергообъектам в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской областях, ЛНР. Обложка © Life.ru / Шедеврум

ВСУ ударили по энергообъектам в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской областях, ЛНР. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Минобороны РФ сообщили, что украинские вооружённые силы атаковали энергетическую инфраструктуру в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской областях и ЛНР.

В частности, в Белгородской области из-за атаки беспилотника в ночь на 13 апреля был повреждён провод высоковольтной линии 10 кВ, принадлежащей филиалу «Белгородэнерго». В результате без света остались 735 домохозяйств в Грайворонском районе, отметили в ведомстве.

Днём ранее украинские силы дважды атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Белгородской области. Эти действия нарушают ранее достигнутые российско-американские договорённости о временном прекращении ударов по энергетическим объектам, которые должны были действовать с 18 марта.

ВСУ вновь атаковали энергообъекты в Запорожье, Курской области и Кубани
ВСУ вновь атаковали энергообъекты в Запорожье, Курской области и Кубани
Оксана Попова
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