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30 апреля, 16:34

«Это огромная честь»: Священнослужитель впервые примет участие в Параде Победы в Москве

Иерей Сулейманов представит казачество на Параде Победы в Москве

Владислав Сулейманов. Обложка © Telegram / Всероссийское Казачье Общество

Владислав Сулейманов. Обложка © Telegram / Всероссийское Казачье Общество

В Параде Победы в Москве примет участие иерей Владислав Сулейманов, награждённый орденом Мужества. Он войдёт в состав парадного расчёта Терского казачьего войска. Это стало возможным благодаря проекту «Казаки на параде Победы» Всероссийского казачьего общества, сообщили в пресс-службе организации.

«Для моей семьи – огромная честь отправить своего представителя именно в круглую дату 80-летия Победы, делегировать меня на парад Победы. <...> И, безусловно, преемственность поколений чувствуется», — отметил Сулейманов.

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В настоящее время священник служит помощником старшего духовника в зоне СВО, координируя деятельность военных священников, работающих с добровольческими и казачьими формированиями. Также в декабре 2024 года он принял участие в установке Поклонного креста в Новопрокоповке, Запорожская область.

Life.ru ранее сообщал, что Тарас Гончаренко станет представителем Петербурга на Параде Победы в Москве. В этом году 97-летний ветеран ВОВ поедет в столицу вместе с городской делегацией. В годы войны он прошёл боевой путь от Ленинграда до Одессы.

Алиса Хуссаин
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