«Это огромная честь»: Священнослужитель впервые примет участие в Параде Победы в Москве

В Параде Победы в Москве примет участие иерей Владислав Сулейманов, награждённый орденом Мужества. Он войдёт в состав парадного расчёта Терского казачьего войска. Это стало возможным благодаря проекту «Казаки на параде Победы» Всероссийского казачьего общества, сообщили в пресс-службе организации.

«Для моей семьи – огромная честь отправить своего представителя именно в круглую дату 80-летия Победы, делегировать меня на парад Победы. <...> И, безусловно, преемственность поколений чувствуется», — отметил Сулейманов.

В настоящее время священник служит помощником старшего духовника в зоне СВО, координируя деятельность военных священников, работающих с добровольческими и казачьими формированиями. Также в декабре 2024 года он принял участие в установке Поклонного креста в Новопрокоповке, Запорожская область.