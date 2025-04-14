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Регион
14 апреля, 11:24

В Кремле рассказали о предстоящем праздновании 80-летия Победы

Песков: День Победы будет с широким размахом праздноваться в России

Ветераны. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Lakeev

Ветераны. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Lakeev

В России запланировано широкое празднование грядущего Дня Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в стране будут проводиться многочисленные мероприятия и проекты, приуроченных к знаменательной дате. Он подчеркнул, что празднование будет всенародным.

Герои СВО примут участие в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы
Герои СВО примут участие в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы

Ранее в Кремле анонсировали особые меры безопасности на праздновании 80-летия Победы. Празднование этой знаменательной даты должно пройти без проблем, подчеркнул Дмитрий Песков.

Мария Любицкая
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