Измены всё: Создано кольцо, которое может следить за второй половинкой

Стартап RAW разработал «умное» кольцо, предназначенное для мониторинга физиологических показателей. Устройство оснащено датчиками, микрофоном и искусственным интеллектом, анализирующим голос, температуру, пульс и другие физиологические данные, включая признаки возбуждения, сообщает The Verge.

«Идея кольца заключалась в том, чтобы дать парам больше возможностей исследовать чувства друг друга на более глубоком уровне и построить больше доверия. Почти 50 процентов браков сейчас заканчиваются разводом. Мы хотели бы снова сделать кольцо символом доверия», — заявили в компании.

Кольцо, которое носят оба партнера, оснащено продвинутой системой мониторинга. Оно точно определяет вид активности, будь то тренировка или интимная близость, исключая возможность неверной интерпретации. Если кольцо фиксирует измену, оно меняет цвет на розовый. Последствия снятия кольца остаются загадкой.

