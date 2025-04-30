Вокруг воинской части под Владимиром установлена 10-километровая зона отчуждения
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Власти Владимирской области ввели ограничение на посещение лесов и проезд транспорта в 10-километровой зоне вокруг военной части, расположенной в Киржачском районе, после произошедшего там ЧП. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.
«С сегодняшнего дня в Киржачском районе в лесах вокруг воинской части в радиусе 10 километров действует запрет на пребывание людей и въезд транспорта», — указано в сообщении.
Напомним, 22 апреля на военном складе во Киржачском районе Владимирской области произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. По предварительной версии, причиной воспламенения могло стать нарушение техники безопасности при обращении с взрывчатыми веществами. Пострадали четверо человек, трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение.