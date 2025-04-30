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Регион
30 апреля, 16:41

Вокруг воинской части под Владимиром установлена 10-километровая зона отчуждения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / a2gover

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / a2gover

Власти Владимирской области ввели ограничение на посещение лесов и проезд транспорта в 10-километровой зоне вокруг военной части, расположенной в Киржачском районе, после произошедшего там ЧП. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

«С сегодняшнего дня в Киржачском районе в лесах вокруг воинской части в радиусе 10 километров действует запрет на пребывание людей и въезд транспорта», — указано в сообщении.

Напомним, 22 апреля на военном складе во Киржачском районе Владимирской области произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. По предварительной версии, причиной воспламенения могло стать нарушение техники безопасности при обращении с взрывчатыми веществами. Пострадали четверо человек, трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение.

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Наталья Демьянова
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