Шойгу рассказал о перспективах совместной работы с Трампом по украинскому вопросу

Контакты российской стороны с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией обозначили возможность совместного поиска решений для урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«В ходе контактов российской стороны с президентом США Дональдом Трампом и представителями его администрации были намечены перспективы совместной работы по поиску путей урегулирования украинского кризиса», — заявил Шойгу в видеообращении на II сессии заседания высоких представителей стран БРИКС, занимающихся вопросами безопасности.