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Регион
30 апреля, 17:34

Шойгу рассказал о перспективах совместной работы с Трампом по украинскому вопросу

Шойгу заявил, что наметились перспективы совместной работы с Трампом по Украине

Сергей Шойгу. Обложка © Kremlin.ru

Сергей Шойгу. Обложка © Kremlin.ru

Контакты российской стороны с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией обозначили возможность совместного поиска решений для урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«В ходе контактов российской стороны с президентом США Дональдом Трампом и представителями его администрации были намечены перспективы совместной работы по поиску путей урегулирования украинского кризиса», — заявил Шойгу в видеообращении на II сессии заседания высоких представителей стран БРИКС, занимающихся вопросами безопасности.

Ранее стало известно, что Трамп может отменить своё требование о проведении выборов на Украине в плане мирного урегулирования конфликта. Европейские дипломаты, по данным The Telegraph, видят в этой уступке нечто подозрительное, учитывая, что США одновременно наращивают давление на Киев по другим фронтам.

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Полина Никифорова
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