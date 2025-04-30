Шойгу рассказал о перспективах совместной работы с Трампом по украинскому вопросу
Шойгу заявил, что наметились перспективы совместной работы с Трампом по Украине
Сергей Шойгу. Обложка © Kremlin.ru
Контакты российской стороны с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией обозначили возможность совместного поиска решений для урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«В ходе контактов российской стороны с президентом США Дональдом Трампом и представителями его администрации были намечены перспективы совместной работы по поиску путей урегулирования украинского кризиса», — заявил Шойгу в видеообращении на II сессии заседания высоких представителей стран БРИКС, занимающихся вопросами безопасности.
Ранее стало известно, что Трамп может отменить своё требование о проведении выборов на Украине в плане мирного урегулирования конфликта. Европейские дипломаты, по данным The Telegraph, видят в этой уступке нечто подозрительное, учитывая, что США одновременно наращивают давление на Киев по другим фронтам.