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30 апреля, 18:09

«Столько, сколько захочешь»: Трамп предложил Маску остаться на госслужбе

Трамп обратился к Маску с предложением остаться в его администрации

Илон Маск и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Илон Маск и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп обратился к Илону Маску, американскому миллиардеру и руководителю департамента государственной эффективности (DOGE), с предложением остаться в его команде. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Ты можешь остаться столько, сколько захочешь», — сказал Маску хозяин Белого дома на встрече с руководством администрации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает присутствие Илона Маска в Белом доме необязательным. Кроме того, некоторые из решений предпринимателя на посту главы DOGE могут быть пересмотрены.

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Полина Никифорова
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