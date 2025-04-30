«Столько, сколько захочешь»: Трамп предложил Маску остаться на госслужбе
Трамп обратился к Маску с предложением остаться в его администрации
Илон Маск и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп обратился к Илону Маску, американскому миллиардеру и руководителю департамента государственной эффективности (DOGE), с предложением остаться в его команде. Об этом сообщает телеканал Fox News.
«Ты можешь остаться столько, сколько захочешь», — сказал Маску хозяин Белого дома на встрече с руководством администрации.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает присутствие Илона Маска в Белом доме необязательным. Кроме того, некоторые из решений предпринимателя на посту главы DOGE могут быть пересмотрены.