Трамп заявил, что ему не нужен Илон Маск, но он ему нравится

Президент США Дональд Трамп в ходе заседания кабинета министров высказал своё мнение о роли Илона Маска в работе администрации. Американский лидер признал, что предприниматель проделал «фантастическую работу», но при этом заявил, что не считает его присутствие в Белом доме необходимым.

«Мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне нравится», — отметил Трамп.

Республиканец также рассказал, что приобрёл автомобиль Tesla по полной цене, хотя не испытывал в этом особой необходимости.