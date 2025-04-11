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11 апреля, 04:30

Трамп заявил, что ему не нужен Илон Маск, но он ему нравится

Илон Маск и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Илон Маск и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп в ходе заседания кабинета министров высказал своё мнение о роли Илона Маска в работе администрации. Американский лидер признал, что предприниматель проделал «фантастическую работу», но при этом заявил, что не считает его присутствие в Белом доме необходимым.

«Мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне нравится», — отметил Трамп.

Республиканец также рассказал, что приобрёл автомобиль Tesla по полной цене, хотя не испытывал в этом особой необходимости.

Маск обратился к Трампу с просьбой пересмотреть важное решение
Маск обратился к Трампу с просьбой пересмотреть важное решение

Ранее Трамп сообщил о планах расформировать Департамент эффективности правительства (DOGE), который возглавлял Маск. Это решение связано с законодательными ограничениями, позволяющими предпринимателю занимать государственную должность не более 130 дней. Отвечая на вопросы о последствиях этого шага, президент выразил уверенность, что руководители федеральных агентств смогут применять полученный опыт работы с DOGE в своей дальнейшей деятельности.

Артём Гапоненко
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