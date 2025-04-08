Маск обратился к Трампу с просьбой пересмотреть важное решение
WP: Маск призвал Трампа к пересмотру введённых на импорт пошлин
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск выступил с обращением к президенту США Дональду Трампу. Он заявил, что введённые тарифы необходимо пересмотреть, сообщает газета The Washington Post.
В материале издания говорится, что Илон Маск обратился к президенту США после того, как публично и резко раскритиковал в социальных сетях действия Питера Наварро, советника Трампа по торговле, в сфере пошлин. Однако вмешательство Маска не возымело эффект, так как американский лидер впоследствии ужесточил позицию и пригрозил введением 50-процентных тарифов в отношении КНР.
Напомним, что 2 апреля Дональд Трамп объявил о введении в США новой системы пошлин на импорт, установив ставку в 10% для всех импортируемых товаров, а для некоторых стран — ещё выше. После этого более полусотни государств запросили переговоры с Вашингтоном. К слову, Москва не попала под пошлины, так как сейчас она ведёт переговоры с США. Кроме того, глава Белого дома пригрозит Китаю ещё большим повышением пошлин, если страна не отменит собственные тарифы.