Маск обратился к Трампу с просьбой пересмотреть важное решение

В материале издания говорится, что Илон Маск обратился к президенту США после того, как публично и резко раскритиковал в социальных сетях действия Питера Наварро, советника Трампа по торговле, в сфере пошлин. Однако вмешательство Маска не возымело эффект, так как американский лидер впоследствии ужесточил позицию и пригрозил введением 50-процентных тарифов в отношении КНР.