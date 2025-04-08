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8 апреля, 05:40

Маск обратился к Трампу с просьбой пересмотреть важное решение

WP: Маск призвал Трампа к пересмотру введённых на импорт пошлин

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск выступил с обращением к президенту США Дональду Трампу. Он заявил, что введённые тарифы необходимо пересмотреть, сообщает газета The Washington Post.

В материале издания говорится, что Илон Маск обратился к президенту США после того, как публично и резко раскритиковал в социальных сетях действия Питера Наварро, советника Трампа по торговле, в сфере пошлин. Однако вмешательство Маска не возымело эффект, так как американский лидер впоследствии ужесточил позицию и пригрозил введением 50-процентных тарифов в отношении КНР.

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«Строгие условия»: Трамп заявил, что страны со всего мира ведут с США переговоры о пошлинах

Напомним, что 2 апреля Дональд Трамп объявил о введении в США новой системы пошлин на импорт, установив ставку в 10% для всех импортируемых товаров, а для некоторых стран — ещё выше. После этого более полусотни государств запросили переговоры с Вашингтоном. К слову, Москва не попала под пошлины, так как сейчас она ведёт переговоры с США. Кроме того, глава Белого дома пригрозит Китаю ещё большим повышением пошлин, если страна не отменит собственные тарифы.

Мария Любицкая
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