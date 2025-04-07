«Строгие условия»: Трамп заявил, что страны со всего мира ведут с США переговоры о пошлинах

Страны по всему миру обращаются к США для того, чтобы провести переговоры о пошлинах. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

«Страны по всему миру ведут с нами переговоры. Нами установлены строгие, но справедливые условия», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Республиканец добавил, что Япония уже направляет переговорщиков в Вашингтон для обсуждения вводимых им мер. По словам американского президента, у него уже состоялся разговор с премьер-министром страны Восходящего Солнца Сигэру Исибой. Хозяин Белого дома пояснил, что японцы очень негативно отреагировали на изменения в торговых отношениях.