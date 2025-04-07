«Строгие условия»: Трамп заявил, что страны со всего мира ведут с США переговоры о пошлинах
Трамп: Страны со всего мира обращаются к США для переговоров по пошлинам
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla
Страны по всему миру обращаются к США для того, чтобы провести переговоры о пошлинах. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.
«Страны по всему миру ведут с нами переговоры. Нами установлены строгие, но справедливые условия», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.
Республиканец добавил, что Япония уже направляет переговорщиков в Вашингтон для обсуждения вводимых им мер. По словам американского президента, у него уже состоялся разговор с премьер-министром страны Восходящего Солнца Сигэру Исибой. Хозяин Белого дома пояснил, что японцы очень негативно отреагировали на изменения в торговых отношениях.
«То же самое касается сельского хозяйства и многих других вещей. Всё это должно измениться, особенно то, что касается Китая«, — резюмировал Трамп.
Напомним, что 2 апреля Дональд Трамп объявил о введении в США новой системы пошлин на импорт, установив ставку в 10% для всех импортируемых товаров, а для некоторых стран — ещё выше. После этого более полусотни государств запросили переговоры с Вашингтоном. К слову, Москва не попала под пошлины, так как сейчас она ведёт переговоры с США. Кроме того, глава Белого дома пригрозит Китаю ещё большим повышением пошлин, если страна не отменит собственные тарифы.