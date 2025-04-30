Шойгу назвал условия РФ по урегулированию на Украине
Шойгу: Украина должна отказаться от НАТО и вывести ВСУ с новых территорий
Сергей Шойгу. Обложка © Михаил Метцель/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Требования России для урегулирования конфликта на Украине давно известны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Есть ряд обязательных пунктов — вывод ВСУ из новых регионов, отказ от членства в НАТО и обеспечение прав русскоязычных граждан.
«Российские предложения по урегулированию украинского кризиса хорошо известны — вывод украинских вооружённых сил из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на членство в НАТО, демилитаризация и денацификация Украины, обеспечение прав русскоязычных граждан», — сказал Шойгу на заседании высоких представителей стран БРИКС.
Ранее Шойгу заявил, что наметились перспективы по совместной работе с президентом США Дональдом Трампом по Украине. Российская сторона и Белый дом обозначили возможность для совместного поиска решений.