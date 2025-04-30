«Там человек упал?»: Прыжок пьяного экстремала с Крымского моста в Москве попал на видео
Момент падения мужчины с опоры Крымского моста в Москве попал на видео
Момент падения мужчины с опоры Крымского моста в Москве попал на видео. Кадрами в Сети поделился очевидец.
Момент падения мужчины с опоры Крымского моста в Москве. Видео © YouTube / Artur_Sagatelov
«Ох <...> Там человек упал?»— кричит голос за кадром.
На видеозаписи зафиксировано, как к экстремалу оперативно подоспели МЧСники на лодке и начали его спасать. Счастливым стечением обстоятельств стало то, что мимо проезжал катер со спасательной командой, которая быстро извлекла мужчину из воды.
Как ранее сообщалось, в Москве сегодня днём мужчина прыгнул в воду с Крымского моста. Перед этим он взобрался на верхнюю опору сооружения. По словам очевидцев, экстремал находился в состоянии алкогольного опьянения.
YouTube / Artur_Sagatelov