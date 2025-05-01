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Регион
30 апреля, 23:50

«Он это заслужил»: Во Франции объяснили отвращение к Зеленскому

Marianne: Зеленский заслужил неприязнь французских политиков

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский во французском медийном пространстве всё чаще предстаёт в образе бандита и наркомана. В материале издания Marianne журналист Владимир де Гмелин объяснил, в чём причина таких настроений.

«Возможно, он заслуживает этого? Владимир Зеленский, для одних — новый Черчилль, для других — коррумпированный бандит и кокаиновый наркоман, возглавляющий банду «укронацистов», готовый вырезать свою страну, вызывает контрастные чувства. Без особых нюансов», — отмечает де Гмелин.

В статье также приводится мнение французского философа и бывшего министра образования Люка Ферри. Журналист заявил в эфире телеканала LCI, что, по его мнению, ответственность за начало конфликта лежит на Украине. Он напомнил, что боевые действия в Донбассе начались задолго до 2022 года, а события 2014 года, когда киевские власти применили силу против русскоязычного населения, считает серьёзной стратегической ошибкой.

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А ранее некоторые европейские лидеры отказались от визита в Киев 9 мая. В их числе премьеры Польши, Великобритании и французский президент. Согласно СМИ, главы государств предпочли остаться в пределах ЕС.

Тимур Хингеев
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