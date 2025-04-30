Администрация Владимира Зеленского в Киеве могла быть замешана в попытке убийства президента США Дональда Трампа. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью своей коллеге Мегин Келли.

«Это факт: элементами украинского руководства предпринимались попытки убийства определённых людей. Начиная с нынешнего президента. <…> Я думаю, совершенно очевидно, что украинцы были причастны к покушению на убийство на поле для гольфа во Флориде», — сказал Карлсон.

По словам журналиста, были и другие люди, которых украинские власти считали своими мишенями.



