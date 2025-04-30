«Это факт»: Телеведущий Карлсон считает, что Зеленский замешан в покушении на Трампа
Журналист Карлсон заявил о возможной причастности Киева к покушению на Трампа
Покушение на Дональда Трампа в июле 2024 года. Обложка © AP/TASS
Администрация Владимира Зеленского в Киеве могла быть замешана в попытке убийства президента США Дональда Трампа. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью своей коллеге Мегин Келли.
«Это факт: элементами украинского руководства предпринимались попытки убийства определённых людей. Начиная с нынешнего президента. <…> Я думаю, совершенно очевидно, что украинцы были причастны к покушению на убийство на поле для гольфа во Флориде», — сказал Карлсон.
По словам журналиста, были и другие люди, которых украинские власти считали своими мишенями.
Напомним, что на жизнь нынешнего лидера Штатов покушались дважды. Первый раз — в июле 2024 года во время выступления в Пенсильвании. Тогда Трамп был ранен в ухо. Во второй раз в него выстрелил одержимый конфликтом на Украине Райан Уэсли Раут. Это произошло 15 сентября прошлого года рядом с гольф-клубом.