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Регион
30 апреля, 19:13

«Это факт»: Телеведущий Карлсон считает, что Зеленский замешан в покушении на Трампа

Журналист Карлсон заявил о возможной причастности Киева к покушению на Трампа

Покушение на Дональда Трампа в июле 2024 года. Обложка © AP/TASS

Покушение на Дональда Трампа в июле 2024 года. Обложка © AP/TASS

Администрация Владимира Зеленского в Киеве могла быть замешана в попытке убийства президента США Дональда Трампа. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью своей коллеге Мегин Келли.

«Это факт: элементами украинского руководства предпринимались попытки убийства определённых людей. Начиная с нынешнего президента. <…> Я думаю, совершенно очевидно, что украинцы были причастны к покушению на убийство на поле для гольфа во Флориде», — сказал Карлсон.

По словам журналиста, были и другие люди, которых украинские власти считали своими мишенями.

Напомним, что на жизнь нынешнего лидера Штатов покушались дважды. Первый раз — в июле 2024 года во время выступления в Пенсильвании. Тогда Трамп был ранен в ухо. Во второй раз в него выстрелил одержимый конфликтом на Украине Райан Уэсли Раут. Это произошло 15 сентября прошлого года рядом с гольф-клубом.

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Полина Никифорова
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