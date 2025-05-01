«Отношусь нормально»: Юрий Сёмин может вновь вернуться в «Локомотив»

Юрий Сёмин рассматривается как возможный кандидат на должность главного тренера московского «Локомотива» с начала следующего сезона. Об этом стало известно от источника, близкого к ситуации, сообщает «Чемпионат.com».

Согласно информации, Сёмин поддерживает хорошие отношения с Борисом Ротенбергом и Маринато Гильерме, которые, вероятно, займут ключевые посты в клубе. Также существует вероятность того, что Сёмин может занять одно из руководящих мест в «Локомотиве», а не возглавить команду.

В настоящее время пост главного тренера клуба занимает Михаил Галактионов, который возглавил команду в ноябре 2022 года. Под его руководством железнодорожники в текущем сезоне вышли в полуфинал «Пути регионов» Фонбет Кубка России, однако потерпели поражение от «Ростова» (0:2) и выбыли из розыгрыша. В чемпионате России «Локомотив» занимает шестое место, набрав 45 очков после 26 матчей.

На слухи о возможном возвращении в клуб Сёмин ответил спокойно, пояснив, что давно не тренировал, но многие специалисты не работали ещё дольше. В пример он привёл Клаудио Раньери, который завершил карьеру, но потом возглавил «Рому» и сейчас является одним из лучших тренеров в Италии.

«Возвращение в «Локомотив»? Отношусь к этому нормально. Что удивительного в этих слухах? А то, что я давно не тренировал, так многие ещё дольше не работали. <...> Предложения от «Локомотива» у меня нет, как оно будет, так и буду реагировать», — отметил Сёмин в интервью Sport24.