«Отношусь нормально»: Юрий Сёмин может вновь вернуться в «Локомотив»
«Чемпионат.com»: Тренер Юрий Сёмин может вернуться в «Локомотив»
Юрий Сёмин. Обложка © VK / ФК «Локомотив»
Юрий Сёмин рассматривается как возможный кандидат на должность главного тренера московского «Локомотива» с начала следующего сезона. Об этом стало известно от источника, близкого к ситуации, сообщает «Чемпионат.com».
Согласно информации, Сёмин поддерживает хорошие отношения с Борисом Ротенбергом и Маринато Гильерме, которые, вероятно, займут ключевые посты в клубе. Также существует вероятность того, что Сёмин может занять одно из руководящих мест в «Локомотиве», а не возглавить команду.
В настоящее время пост главного тренера клуба занимает Михаил Галактионов, который возглавил команду в ноябре 2022 года. Под его руководством железнодорожники в текущем сезоне вышли в полуфинал «Пути регионов» Фонбет Кубка России, однако потерпели поражение от «Ростова» (0:2) и выбыли из розыгрыша. В чемпионате России «Локомотив» занимает шестое место, набрав 45 очков после 26 матчей.
На слухи о возможном возвращении в клуб Сёмин ответил спокойно, пояснив, что давно не тренировал, но многие специалисты не работали ещё дольше. В пример он привёл Клаудио Раньери, который завершил карьеру, но потом возглавил «Рому» и сейчас является одним из лучших тренеров в Италии.
«Возвращение в «Локомотив»? Отношусь к этому нормально. Что удивительного в этих слухах? А то, что я давно не тренировал, так многие ещё дольше не работали. <...> Предложения от «Локомотива» у меня нет, как оно будет, так и буду реагировать», — отметил Сёмин в интервью Sport24.
А ранее Сёмин прокомментировал предложение министра спорта Михаила Дегтярёва вернуть продажу пиво на футбольных стадионах. По мнению тренера, данное решение является обоснованным и бояться буйных фанатов не стоит.