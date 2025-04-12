«Чем наши фанаты хуже?»: Легенда «Локомотива» аргументировал возвращение пива на стадионы
Тренер Сёмин: Возвращение пива на трибуны не будет проблемой из-за Fan ID
Тренер Юрий Сёмин. Обложка © ТАСС / Чепакин Андрей
Министр спорта России Михаил Дегтярёв предложил вернуть продажу пива на футбольных стадионах, и, по мнению известного тренера Юрия Сёмина, трехкратного чемпиона России во главе «Локомотива», это решение является обоснованным.
«На играх мадридского «Реала» пиво есть – а чем наши фанаты хуже? Чем они более буйные? Я здесь не вижу никаких проблем. Сейчас на стадионах везде камеры, нарушителей выявляют, есть еще и Fan ID. Поэтому об этом даже не стоит беспокоиться», — сказал Сёмин в беседе с «Газетой.ru».
Как сообщал Life.ru, министр спорта России Михаил Дегтярёв поддержал предложение вернуть возможность употребления пива болельщиками на стадионах, считая это источником доходов для улучшения спортивной инфраструктуры. Однако обсуждение инициативы продвигается медленно из-за недостаточного межведомственного сотрудничества.