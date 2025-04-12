«Чем наши фанаты хуже?»: Легенда «Локомотива» аргументировал возвращение пива на стадионы

«На играх мадридского «Реала» пиво есть – а чем наши фанаты хуже? Чем они более буйные? Я здесь не вижу никаких проблем. Сейчас на стадионах везде камеры, нарушителей выявляют, есть еще и Fan ID. Поэтому об этом даже не стоит беспокоиться», — сказал Сёмин в беседе с «Газетой.ru».