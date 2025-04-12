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Регион
12 апреля, 08:23

«Чем наши фанаты хуже?»: Легенда «Локомотива» аргументировал возвращение пива на стадионы

Тренер Сёмин: Возвращение пива на трибуны не будет проблемой из-за Fan ID

Тренер Юрий Сёмин. Обложка © ТАСС / Чепакин Андрей

Тренер Юрий Сёмин. Обложка © ТАСС / Чепакин Андрей

Министр спорта России Михаил Дегтярёв предложил вернуть продажу пива на футбольных стадионах, и, по мнению известного тренера Юрия Сёмина, трехкратного чемпиона России во главе «Локомотива», это решение является обоснованным.

«На играх мадридского «Реала» пиво есть – а чем наши фанаты хуже? Чем они более буйные? Я здесь не вижу никаких проблем. Сейчас на стадионах везде камеры, нарушителей выявляют, есть еще и Fan ID. Поэтому об этом даже не стоит беспокоиться», — сказал Сёмин в беседе с «Газетой.ru».

Госдума хочет умаслить Минздрав ради возвращения пива на стадионы
Госдума хочет умаслить Минздрав ради возвращения пива на стадионы

Как сообщал Life.ru, министр спорта России Михаил Дегтярёв поддержал предложение вернуть возможность употребления пива болельщиками на стадионах, считая это источником доходов для улучшения спортивной инфраструктуры. Однако обсуждение инициативы продвигается медленно из-за недостаточного межведомственного сотрудничества.

Александра Мышляева
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