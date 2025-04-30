Суд в Москве обязал Wintershall приостановить иностранные тяжбы против РФ

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры России и обязал немецкую нефтегазовую компанию Wintershall Dea GmbH прекратить арбитражные разбирательства против Российской Федерации в иностранных судах. Соответствующая информация содержится в картотеке арбитражных дел.

«Обязать компанию Винтерсхалл… приостановить реализацию всех процедур, связанных с продолжением или поддержанием арбитражного разбирательства», — говорится в судебном определении.

На данный момент мера носит обеспечительный характер. Рассмотрение иска о полном запрете запланировано на 26 мая.

В случае нарушения запрета Генпрокуратура просит взыскать в пользу РФ по 7,5 миллиарда евро с Wintershall Dea GmbH и Aurelius Cotta, а также солидарно с арбитров. Общая сумма требований Wintershall Dea к российской стороне составляет не менее 7,5 миллиарда евро, претензии касаются утраты активов в России. По мнению ГП РФ, состав арбитров не отвечает требованиям беспристрастности.