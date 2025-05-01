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Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
30 апреля, 21:22

Мэр Одессы сообщил о взрывах, в области объявлена воздушная тревога

В Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов. Ранее в области была объявлена воздушная тревога, которая звучит с 23:12 по московскому времени.

Другие подробности пока неизвестны. Украинские СМИ пишут о начавшемся пожаре.

На Украине сообщили об усилении наступления ВС РФ в сторону Сум
На Украине сообщили об усилении наступления ВС РФ в сторону Сум

Ранее Следственный комитет России обнародовал видео момента взрыва в Ханты-Мансийске, где агенты Украины, по данным следствия, готовили теракт. В результате детонации пострадали как сами злоумышленники, так и жильцы дома.

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Freepik / jeswin

Антон Голыбин
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