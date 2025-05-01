Мэр Одессы сообщил о взрывах, в области объявлена воздушная тревога

В Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов. Ранее в области была объявлена воздушная тревога, которая звучит с 23:12 по московскому времени.

Другие подробности пока неизвестны. Украинские СМИ пишут о начавшемся пожаре.