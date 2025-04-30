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Регион
30 апреля, 15:39
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На Украине сообщили об усилении наступления ВС РФ в сторону Сум

Погранслужба Украины: ВС РФ стремительно продвигаются в сторону Сум

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Близость Сум к российской границе позволяет ВС РФ быстро продвигаться в этом направлении. Об этом заявил спикер Погранслужбы Украины Андрей Демченко агентству «Укринформ».

«Посмотрим на расстояние от Сум до линии границы. Фактически просто сам населённый пункт, к сожалению, не так далеко от границы с РФ. Фактически пешком эти группы по несколько человек пытаются перейти линию границы, чтобы углубиться, закрепиться», — сказал военный.

Он отметил, что российские войска применяют тактику небольших штурмовых групп в наступлении, и это принесло им определенные успехи в Журавке и Басовке.

Ранее сообщалось, что в Сумской области ВС РФ поразили командный пункт украинской 47-й ОМБр, ранее замеченной в боевых действиях в Курской области. Подразделения группировки «Север» нанесли удар, применив ракетный комплекс «Искандер» и РСЗО «Торнадо-М». Украинские войска понесли потери в технике (18 единиц) и личном составе (75 человек, включая более 20 офицеров).

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Наталья Демьянова
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