На Украине сообщили об усилении наступления ВС РФ в сторону Сум

Близость Сум к российской границе позволяет ВС РФ быстро продвигаться в этом направлении. Об этом заявил спикер Погранслужбы Украины Андрей Демченко агентству «Укринформ».

«Посмотрим на расстояние от Сум до линии границы. Фактически просто сам населённый пункт, к сожалению, не так далеко от границы с РФ. Фактически пешком эти группы по несколько человек пытаются перейти линию границы, чтобы углубиться, закрепиться», — сказал военный.

Он отметил, что российские войска применяют тактику небольших штурмовых групп в наступлении, и это принесло им определенные успехи в Журавке и Басовке.