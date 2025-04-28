Российские военнослужащие уничтожили 28 апреля крупную группировку ВСУ в Сумской области, которая готовила серию прорывов у границ РФ, желая реванша после тотального поражения в Курской области. Об этом рассказал представитель пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев.

«Украина серьёзно готовится к серии прорывов линии фронта на разных направлениях. Сумская область – одно из перспективных направлений с точки зрения ВСУ и натовского руководства украинскими войсками. Пока шли бои за освобождение Курской области, ВСУ подготавливало новый прорыв, который этой ночью, ещё на стадии комплектования военных соединений, был если не предотвращён полностью, то сильно нарушен на стадии планирования», — сказано в тексте.

ВС РФ нанесли удары по военным объектам ВСУ в городе Шостка, в частности по складам с оружием, пунктам временного размещения украинских военных, всего зафиксировано свыше 30 прилётов. Российский снаряд также поразил завод «Импульс», где производились снаряды, в основном с кассетной начинкой. Детонация, по словам Лебедева, была слышна даже в Сумах. Прилёт был и по Шосткинскому заводу химических реактивов, где цеха использовались под склады с вооружением и техникой, добавили в подполье.

«По слухам, собранным из разных источников, выдвижение войск [ВСУ] планировалось на 5-6 мая. После сегодняшней упреждающей атаки не удивлюсь, если оставшиеся в живых ограничатся попыткой обороны Шостки», — добавил Дебедев.

По его данным, украинские военные готовились к прорыву в Брянскую область. Сейчас к Шостке едут медицинские бригады, точное количество уничтоженных бойцов ВСУ пока назвать сложно, так как и раненных. Но ВС РФ смогли нарушить планы противника по атаке.