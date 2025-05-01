«Вырос на Кавказе»: Школьник объяснил Путину, почему не смог выполнить его предложение
Подросток объяснил кавказскими традициями отказ садиться при разговоре с Путиным
Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru
13-летний подросток из Ставропольского края Никита Гоголев, прославившийся чтением собственного стихотворения ко Дню Победы на марафоне общества «Знание», объяснил, почему остался стоять во время разговора с президентом РФ.
Подросток объяснил кавказскими традициями отказ садиться при разговоре с Путиным. Видео © Life.ru
Когда президент, выслушав его выступление, предложил школьнику присесть, Никита пояснил, что вырос на Кавказе, где такие обычаи — знак уважения.
«Владимир Владимирович, я просто родился и вырос на Кавказе. И у нас принято, что, когда старшие говорят, младшие стоят», — пояснил Никита.
В ответ глава государства подчеркнул, что в России глубоко чтут традиции Кавказа, которые во многом формируют уникальный характер жителей этого региона.
Ранее сообщалось, что новый документальный фильм о Владимире Путине выйдет в эфир 4 мая на телеканале «Россия 1». До этого выход телефильма о президенте России анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, над проектом работали «очень талантливые люди».