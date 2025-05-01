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Регион
1 мая, 05:17
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«Вырос на Кавказе»: Школьник объяснил Путину, почему не смог выполнить его предложение

Подросток объяснил кавказскими традициями отказ садиться при разговоре с Путиным

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru

13-летний подросток из Ставропольского края Никита Гоголев, прославившийся чтением собственного стихотворения ко Дню Победы на марафоне общества «Знание», объяснил, почему остался стоять во время разговора с президентом РФ.

Подросток объяснил кавказскими традициями отказ садиться при разговоре с Путиным. Видео © Life.ru

Когда президент, выслушав его выступление, предложил школьнику присесть, Никита пояснил, что вырос на Кавказе, где такие обычаи — знак уважения.

«Владимир Владимирович, я просто родился и вырос на Кавказе. И у нас принято, что, когда старшие говорят, младшие стоят», — пояснил Никита.

В ответ глава государства подчеркнул, что в России глубоко чтут традиции Кавказа, которые во многом формируют уникальный характер жителей этого региона.

«Последние три года — в основном здесь»: Путин рассказал о своих ночёвках в Кремле
«Последние три года — в основном здесь»: Путин рассказал о своих ночёвках в Кремле

Ранее сообщалось, что новый документальный фильм о Владимире Путине выйдет в эфир 4 мая на телеканале «Россия 1». До этого выход телефильма о президенте России анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, над проектом работали «очень талантливые люди».

Оксана Попова
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