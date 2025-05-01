Подполье рассказало, как живут виновники трагедии в одесском Доме профсоюзов
РИАН: Виновники трагедии в Доме профсоюзов работают в силовых структурах
Пожар в одесском Доме профсоюзов. Обложка © ТАСС / АБ / ITAR-TASS
Виновные в трагедии, случившейся в одесском Доме профсоюзов в 2014-м, на данный момент занимают высокие должности в украинской власти. Об этом заявил представитель подпольного движения Stop Grave в Одессе.
«Руслан Форостяк, на тот момент лидер Одесского «евромайдана» и Совета обороны Одессы, впоследствии ставший советником главы областного управления полиции — кстати, он уроженец Львова. Также Андрей Юсов, сейчас он пресс-секретарь ГУР (главное управление разведки минобороны Украины. — Прим. Life.ru)», — сказал собеседник в разговоре с РИА «Новости».
Представитель подполья также рассказал, что ещё один виновный — Евгений Дейдей — являлся командиром 7-й сотни Евромайдана и бывшим народным депутатом от «Народного фронта». Предполагается, что он инсценировал свою смерть и покинул Украину. Официально Дейдей числится погибшим.
Напомним, что 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками «Евромайдана» и участниками «антимайдана». Они закончились разрушением палаточного городка, после чего националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана» Жертвами той страшной трагедии стали 48 человек, более 250 пострадали. В МИД РФ подчеркнули, что справедливое возмездие настигнет ответственных за нападение на Дом профсоюзов, а Одесса станет подлинно свободной.