Подполье рассказало, как живут виновники трагедии в одесском Доме профсоюзов

Виновные в трагедии, случившейся в одесском Доме профсоюзов в 2014-м, на данный момент занимают высокие должности в украинской власти. Об этом заявил представитель подпольного движения Stop Grave в Одессе.

«Руслан Форостяк, на тот момент лидер Одесского «евромайдана» и Совета обороны Одессы, впоследствии ставший советником главы областного управления полиции — кстати, он уроженец Львова. Также Андрей Юсов, сейчас он пресс-секретарь ГУР (главное управление разведки минобороны Украины. — Прим. Life.ru)», — сказал собеседник в разговоре с РИА «Новости».

Представитель подполья также рассказал, что ещё один виновный — Евгений Дейдей — являлся командиром 7-й сотни Евромайдана и бывшим народным депутатом от «Народного фронта». Предполагается, что он инсценировал свою смерть и покинул Украину. Официально Дейдей числится погибшим.