Депутат предложил «клеймить» всех нацистов специальной маркировкой

Председатель движения «Россия православная», депутат Брянской облдумы Михаил Иванов предложил ввести специальную маркировку для нацистов и их пособников. Как он заявил «Абзацу», сейчас такие личности, как Адольф Гитлер, зачастую никак не отмечаются в медиа и учебниках, что недопустимо.

По мнению Иванова, отсутствие чёткой оценки преступлений нацистов может привести к неверному представлению о них у граждан, особенно молодёжи, и способствовать опасным тенденциям реабилитации нацизма.

Депутат считает необходимым рассмотреть возможность введения маркировки, аналогичной той, что применяется к террористам, экстремистам и иноагентам. В качестве примера статуса он предложил формулировку «Сторонник и активный приверженец античеловеческих идей национал-социализма».

«Если с Гитлером ещё более-менее все понятно, то многие молодые люди, к сожалению, не знают, кто такой Андрей Власов, почему он перешёл на сторону нацистской Германии. Или чем известен Менгеле, проводивший бесчеловечные опыты над узниками концлагерей. Мы должны четко дать понять, что эти люди – негодяи, а их идеи не несут ничего, кроме разрушения и смерти», — отметил он.

Эта инициатива, по словам депутата, поможет сформировать правильное историческое сознание и защитить общество от нацистской идеологии.