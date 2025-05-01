Ожидание более 4 часов: Гигантская пробка выстроилась перед въездом на Крымский мост
Более 2,6 тысяч машин стоят в пробке перед Крымским мостом со стороны Тамани
Огромная пробка перед Крымским мостом. Обложка © VK / Керчь Жесть
Утро 1 мая ознаменовалось внушительным затором из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту с кубанского берега. Как следует из сообщения официального телеграм-канала информационного центра, к 10 часам утра со стороны Тамани перед въездом на сооружение выстроилась вереница из 2635 транспортных средств.
«В очереди со стороны Тамани находится 2635 транспортных средства. Ожидание около четырёх часов», — сказано в сообщении.
Кадры с места событий. Видео © Telegram / Mash
«Если у меня в глазах не плывут цифры, то спидометр засёк длину пробки 10 километров. А это при длине автомобиля в 4 метра и дистанции 3 метра — около 1400 автомобилей. Прошло 4 часа 15 минут и мы заезжаем на контроль», — поделился водитель Николай в соцсетях.
По информации центра, очередь, начавшая формироваться в 1:00 ночи 1 мая и насчитывавшая к 8:00 утра 809 автомобилей, за последний час почти утроилась. Это привело к тому, что время ожидания у пунктов досмотра сейчас составляет от четырех часов и дольше.
По информации из местных пабликов, из шести полос на досмотр работают только четыре. Причина перекрытия — нехватка сотрудников на пунктах проверки автомобилей.
Ранее сообщалось, что с 22 апреля 2025 года трасса А-289, связывающая Краснодар и Керчь, будет передана в управление компании «Росавтодор» и получит статус платной дороги. За проезд по платным участкам Крымского моста водителям легковых машин и мотоциклов придётся отдать от 170 до 750 рублей.