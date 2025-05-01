Ожидание более 4 часов: Гигантская пробка выстроилась перед въездом на Крымский мост

Утро 1 мая ознаменовалось внушительным затором из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту с кубанского берега. Как следует из сообщения официального телеграм-канала информационного центра, к 10 часам утра со стороны Тамани перед въездом на сооружение выстроилась вереница из 2635 транспортных средств.

«В очереди со стороны Тамани находится 2635 транспортных средства. Ожидание около четырёх часов», — сказано в сообщении.

Кадры с места событий. Видео © Telegram / Mash

«Если у меня в глазах не плывут цифры, то спидометр засёк длину пробки 10 километров. А это при длине автомобиля в 4 метра и дистанции 3 метра — около 1400 автомобилей. Прошло 4 часа 15 минут и мы заезжаем на контроль», — поделился водитель Николай в соцсетях.

По информации центра, очередь, начавшая формироваться в 1:00 ночи 1 мая и насчитывавшая к 8:00 утра 809 автомобилей, за последний час почти утроилась. Это привело к тому, что время ожидания у пунктов досмотра сейчас составляет от четырех часов и дольше.

По информации из местных пабликов, из шести полос на досмотр работают только четыре. Причина перекрытия — нехватка сотрудников на пунктах проверки автомобилей.