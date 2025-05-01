В России предлагают разводить пчёл только с разрешения соседей

Чтобы разместить пчелиные ульи на дачном участке, скоро может потребоваться письменное одобрение всех соседей. Такой способ обуздать «пчелиный хаос» и предотвратить конфликты предложили в Госдуме, передаёт SHOT ПРОВЕРКА.

Инициатором нововведения стал депутат от партии «Новые люди» Владимир Плякин. Он отметил, что дачники нередко страдают от укусов пчёл, которых разводят соседи, игнорируя их интересы. По словам народного избранника, установка пасек должна быть возможна только при полном согласии соседствующих владельцев участков.

На данный момент правила ограничиваются лишь требованием размещать ульи в трёх метрах от границы участка или отгораживать пасеку двухметровым забором.

Пример конфликта из-за пчёл произошёл в Пермском крае, где местный житель неоднократно терпел укусы от пчёл соседа-пасечника, что вызывало у него аллергию. Суд обязал пчеловода компенсировать пострадавшему 20 тысяч рублей.