«Ждать у реки»: Политолог рассказал, почему могучий Китай не давит своих противников
Эксперт Брекотин: Философия Китая – избегать конфликтов с другими до последнего
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Китай не торопится вступать в конфликты, поскольку его философия основана на избегании прямого военного столкновения с другими странами «до последнего». Об этом сообщил в беседе с радио Sputnik политолог Сергей Брекотин.
Китай отправит свои войска бить неприятеля только в том случае, если другого выбора стране не оставят. Во всех остальных случаях китайцы, придерживаясь своей философии, будут тихо сидеть возле реки, пока по ней не проплывёт труп их врага. Это основа китайского мировоззрения, они до последнего будут пытаться не вступать в конфликт, сказал эксперт.
Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что сейчас Китай как никогда близок к тому, чтобы воссоединиться с Тайванем. Он назвал это «великим возрождением китайской нации». По его словам, у КНР есть силы и воля для достижения этой цели.