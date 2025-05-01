«Ждать у реки»: Политолог рассказал, почему могучий Китай не давит своих противников

Китай не торопится вступать в конфликты, поскольку его философия основана на избегании прямого военного столкновения с другими странами «до последнего». Об этом сообщил в беседе с радио Sputnik политолог Сергей Брекотин.

Китай отправит свои войска бить неприятеля только в том случае, если другого выбора стране не оставят. Во всех остальных случаях китайцы, придерживаясь своей философии, будут тихо сидеть возле реки, пока по ней не проплывёт труп их врага. Это основа китайского мировоззрения, они до последнего будут пытаться не вступать в конфликт, сказал эксперт.