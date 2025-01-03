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3 января, 09:42

В Китае заявили, что как никогда близки к воссоединению с Тайванем

Посол Ханьхуэй: Китай как никогда близок к воссоединению с Тайванем

На данный момент Китай как никогда ранее близко подступился к своей цели воссоединения с Тайванем. Об этом заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«Китай как никогда в истории близок к достижению цели великого возрождения китайской нации, полон уверенности и обладает силами, чтобы реализовать эту цель», — подчеркнул он, говоря о Тайване в беседе с РИА «Новости».

Со слов дипломата, намеченная цель будет непременно достигнута. Остров вернётся «в объятия» Китая, и никто не сможет помешать данному процессу, подытожил он.

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Напомним, 28 декабря Минобороны Тайваня зафиксировали приближение семи самолётов и пяти кораблей НОАК. Один из китайских самолётов пересёк срединную линию и вошёл в северную зону ПВО. В ответ на эти действия тайваньские силы приняли соответствующие меры.

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Shutterstock / FOTODOM / FreshStock

Мария Любицкая
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