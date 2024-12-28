Тайвань зафиксировал приближение самолётов и кораблей НОАК к своим берегам

Министерство обороны Тайваня сообщило о приближении семи самолётов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к острову. Согласно информации на странице ведомства в соцсети X, присутствие военной техники Поднебесной фиксировалось 28 декабря до 6:00 по местному времени (1:00 мск).

По данным Тайбэя, один из китайских самолётов пересёк срединную линию и вошёл в северную зону ПВО. В ответ на эти действия тайваньские силы приняли соответствующие меры, гласит сообщение.