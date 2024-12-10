Десятки китайских самолётов объявились у берегов Тайваня и поставили остров на уши

Тайваньские военные за сутки зафиксировали приближение 47 летательных аппаратов и 12 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также девяти судов, принадлежащих государственным ведомствам КНР. Информацию об этом распространило министерство обороны острова.

В заявлении военного ведомства отмечается, что 16 из всех замеченных самолётов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) на юго-западе острова. В ответ армия Тайваня задействовала авиацию, корабли и наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за действиями китайских военных.