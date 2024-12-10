Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 03:00

Десятки китайских самолётов объявились у берегов Тайваня и поставили остров на уши

Тайвань сообщил о приближении к своим берегам 47 китайских самолётов

Тайваньские военные за сутки зафиксировали приближение 47 летательных аппаратов и 12 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также девяти судов, принадлежащих государственным ведомствам КНР. Информацию об этом распространило министерство обороны острова.

В заявлении военного ведомства отмечается, что 16 из всех замеченных самолётов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) на юго-западе острова. В ответ армия Тайваня задействовала авиацию, корабли и наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за действиями китайских военных.

Китай отозвал самолёты и авианосную группу от берегов Тайваня
Китай отозвал самолёты и авианосную группу от берегов Тайваня

Заместитель министра иностранных дел Тайваня У Чжичжун ранее заявил, что Тайбэй извлёк ценные уроки из украинского конфликта. Он также подчеркнул важность международной поддержки Киева, назвав её ключевой для будущего развития острова.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dave Colman

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Китай
  • тайвань
  • Обострение на Тайване
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar