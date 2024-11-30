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29 ноября, 21:39

На Тайване заявили, что извлекли ценные уроки из украинского конфликта

Замглавы МИД Чжичжун: Тайвань извлёк уроки из российско-украинского конфликта

Заместитель главы внешнеполитического ведомства Тайваня У Чжичжун заявил, что Тайвань извлёк ценные уроки из конфликта между Россией и Украиной. Его слова приводят РИА «Новости» со ссылкой на МИД острова.

«Тайвань извлёк ценные уроки из российско-украинского конфликта… а ассиметричная стратегия, применяемая Украиной, даёт Тайваню важные откровения», — заявил дипломат во время выступления на Тайваньском форуме в Словакии.

Он также подчеркнул «критическую важность» международной поддержки Киева, отметив её «глубокое влияние на будущее развития Тайваня».

Тайвань помог тайно перевооружить украинскую ПВО
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Не так давно министр обороны Китая отказался встречаться с главой Пентагона. Причиной отказа в переговорах стали поставки оружия Тайваню.

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Shutterstock / FOTODOM / YAO23

Анатолий Цейко
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