На Тайване заявили, что извлекли ценные уроки из украинского конфликта

Заместитель главы внешнеполитического ведомства Тайваня У Чжичжун заявил, что Тайвань извлёк ценные уроки из конфликта между Россией и Украиной. Его слова приводят РИА «Новости» со ссылкой на МИД острова.

«Тайвань извлёк ценные уроки из российско-украинского конфликта… а ассиметричная стратегия, применяемая Украиной, даёт Тайваню важные откровения», — заявил дипломат во время выступления на Тайваньском форуме в Словакии.

Он также подчеркнул «критическую важность» международной поддержки Киева, отметив её «глубокое влияние на будущее развития Тайваня».