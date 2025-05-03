Емеля на свободе: Главарь Брянской ОПГ скрывается на Украине под чужим именем

Главарь Брянской ОПГ Николай Емельянов, причастный к более чем 60 заказным убийствам, предположительно сбежал на Украину, чтобы уйти от российского правосудия. Его группировка, орудовавшая с начала 2000-х в Брянской, Калужской и Смоленской областях, специализировалась на устранении влиятельных криминальных фигур, включая воров в законе Бориса Петрушина и Мераба Табагуа, а также местного авторитета Андрея Бадию.

Деятельность банды была раскрыта в 2009 году, после задержания одного из исполнителей, который начал сотрудничать со следствием и выдал сообщников, включая Емельянова. Узнав о готовящемся аресте, главарь спешно покинул Россию. По данным SHOT, Емельянов, известный как Емеля, лично отбирал жертв и санкционировал ликвидацию. Одним из громких преступлений ОПГ стало убийство криминального лидера Виктора Богданова, известного как Басист, у кафе на улице Чернышевского в Брянске.

Сейчас, по версии силовиков, Емельянов скрывается в Европе, предположительно, под чужим именем, используя поддельные документы. Это направление считается основным в расследовании его дела.