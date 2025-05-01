Хоккеиста «Салавата» унесли со льда на носилках во время матча против «Локомотива»

Во время третьего матча полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом» нападающий уфимской команды Петр Хохряков получил травму и был вынужден покинуть лёд на носилках. Видеороликом поделился официальный телеграм-канал ХК.

Инцидент во время матча. Видео © Telegram / ХКСЮ

В результате столкновения с защитником Никитой Черепановым, хоккеист получил травму. Судьи расценили действия Черепанова как толчок и удалили его на пять минут, а также выписали дисциплинарный штраф до конца игры. К счастью, травма хоккеиста оказалась несерьёзной.

Болельщики тепло поддержали пострадавшего игрока, скандируя его имя с трибун. Хохряков принял участие в 15 играх текущего розыгрыша Кубка Гагарина, отметившись одной голевой передачей.