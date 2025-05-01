Хоккеиста «Салавата» унесли со льда на носилках во время матча против «Локомотива»
Игрок «Салавата» Хохряков покинул лёд на носилках в матче с «Локомотивом»
Во время третьего матча полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом» нападающий уфимской команды Петр Хохряков получил травму и был вынужден покинуть лёд на носилках. Видеороликом поделился официальный телеграм-канал ХК.
Инцидент во время матча. Видео © Telegram / ХКСЮ
В результате столкновения с защитником Никитой Черепановым, хоккеист получил травму. Судьи расценили действия Черепанова как толчок и удалили его на пять минут, а также выписали дисциплинарный штраф до конца игры. К счастью, травма хоккеиста оказалась несерьёзной.
Болельщики тепло поддержали пострадавшего игрока, скандируя его имя с трибун. Хохряков принял участие в 15 играх текущего розыгрыша Кубка Гагарина, отметившись одной голевой передачей.
А ранее Life.ru рассказывал, как матч российской молодёжной лиги завершился массовым побоищем с участием всех хоккеистов. Тогда проходила встреча между саратовским МХК «Кристалл» и чеховским «Гранитом».
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