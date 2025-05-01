«Социально неловкий»: Дочь Билла Гейтса раскрыла диагноз отца

Хотя сам Гейтс никогда не говорил о наличии у себя РАС, в своих мемуарах он отмечал, что, по его мнению, в современном мире ему бы поставили такой диагноз в детстве. При этом он признавался, что вначале был крайне негативно настроен, когда его впервые спросили о возможности наличия у него РАС.

