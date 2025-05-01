«Социально неловкий»: Дочь Билла Гейтса раскрыла диагноз отца
Дочь Билла Гейтса заявила, что отцу диагностировали синдром Аспергера
Билл Гейтс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Американскому миллиардеру Биллу Гейтсу диагностировали синдром Аспергера — состояние, входящее в расстройства аутистического спектра (РАС). Об этом сообщила дочь 69-летнего основателя компании Microsoft, Фиби, во время подкаста Call Her Daddy, пишет New York Post.
«Мой папа довольно социально неловкий. Как он говорил раньше, у него синдром Аспергера», — рассказала она.
Хотя сам Гейтс никогда не говорил о наличии у себя РАС, в своих мемуарах он отмечал, что, по его мнению, в современном мире ему бы поставили такой диагноз в детстве. При этом он признавался, что вначале был крайне негативно настроен, когда его впервые спросили о возможности наличия у него РАС.
Ранее основатель Microsoft постановил передать своим детям лишь крошечную долю своего многомиллиардного состояния — менее одного процента. Миллиардер, который является отцом троих детей, мотивирует своё решение убеждённостью в том, что большое наследство может навредить будущему поколению.