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1 мая, 17:01

«Мир во всём мире»: Сафронов рассказал о важной роли подаренного Путиным портрета Трампа

Reuters: Никас Сафронов верит, что написанный им портрет Трампа примирит РФ и США

Никас Сафронов. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Никас Сафронов. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Художник Никас Сафронов выразил надежду, что созданный им портрет американского президента Дональда Трампа поможет наладить отношения США и России. Он признался, что не ожидал увидеть свою работу в качестве средства российско-американской дипломатии. Его слова передаёт издание Reuters.

Сафронов рассказал, что президент России Владимир Путин поделился с ним новостью о вручении портрета сразу после того, как передал его представителю Трампа.

«Он поблагодарил меня за работу и отметил, что она ему понравилась. Это был короткий и дружеский разговор», — добавил художник.

Сафронов заявил, что не знал о планах передать его портрет президенту США, поскольку считал, что картину забрали его прежние заказчики. Позже выяснилось, что эти люди имеют связи с российским правительством. Художник выразил надежду, что портрет поспособствует улучшению отношений между Россией и США и «принесёт мир во всем мире».

Трамп дал интервью на фоне своего портрета, подаренного Путиным
Трамп дал интервью на фоне своего портрета, подаренного Путиным

Напомним, Владимир Путин передал портрет Дональду Трампу через его спецпосланника Стивена Уиткоффа. Картина, созданная российским художником, изображает момент покушения на американского президента прошлым летом.

Алиса Хуссаин
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