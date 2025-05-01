«Мир во всём мире»: Сафронов рассказал о важной роли подаренного Путиным портрета Трампа

Художник Никас Сафронов выразил надежду, что созданный им портрет американского президента Дональда Трампа поможет наладить отношения США и России. Он признался, что не ожидал увидеть свою работу в качестве средства российско-американской дипломатии. Его слова передаёт издание Reuters.

Сафронов рассказал, что президент России Владимир Путин поделился с ним новостью о вручении портрета сразу после того, как передал его представителю Трампа.

«Он поблагодарил меня за работу и отметил, что она ему понравилась. Это был короткий и дружеский разговор», — добавил художник.

Сафронов заявил, что не знал о планах передать его портрет президенту США, поскольку считал, что картину забрали его прежние заказчики. Позже выяснилось, что эти люди имеют связи с российским правительством. Художник выразил надежду, что портрет поспособствует улучшению отношений между Россией и США и «принесёт мир во всем мире».