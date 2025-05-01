Путин подчеркнул значимость фестиваля «Дорога на Ялту»

Сегодня, 1 мая, в Кремле проходит гала-концерт 7-го Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». В этом году он приурочен к 80-летию Великой Победы. Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям мероприятия.

«Отрадно, что в преддверии Дня Победы, свящённого для нас праздника, ваш замечательный проект по традиции объединил талантливых артистов, музыкантов, творческих деятелей, журналистов из России и многих зарубежных стран – тех, кто бережно хранит память о своих предках, о мужестве и беспримерной стойкости поколения победителей, разгромивших нацизм, спасших весь мир», — указал глава государства.

Путин акцентировал внимание на непреходящей ценности музыкальных произведений, созданных в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что песни, воспевающие боевое товарищество, патриотизм и преданность, сохраняют свою значимость и продолжают воодушевлять слушателей. В рамках празднования Года защитника Отечества и приближающегося 80-летия Великой Победы, президент выразил надежду, что фестиваль станет важным и запоминающимся событием. Он также пожелал всем участникам фестиваля плодотворной работы и творческих успехов.