День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 18:37

Гигантский рекламный щит рухнул на посетителей фестиваля авиации на Северном Кипре

Рекламный щит упал на посетителей Teknofest на Северном Кипре, есть пострадавшие

Teknofest на Северном Кипре. Обложка © X/ XMUFTUSU

Teknofest на Северном Кипре. Обложка © X/ XMUFTUSU

На крупнейшем в мире авиационном фестивале Teknofest на Северном Кипре произошло ЧП. Огромный рекламный щит снесло ветром и он упал прямо на зрителей, есть пострадавшие. Об этом сообщает lenta.cy.

Рекламный щит рухнул на людей на фестивале. Видео © Х / etkiliihhaber

Падение рекламной конструкции привело к травмам по меньшей мере у троих человек. Один из пострадавших получил серьёзные ранения и находится в критическом состоянии. Все раненые доставлены в ближайшую больницу. На месте происшествия работают спасатели и другие экстренные службы.

Teknofest — это масштабный фестиваль, посвященный передовым технологиям, авиации и оборонной промышленности. Он является площадкой для демонстрации новейших разработок, обмена опытом между специалистами и укрепления международного сотрудничества в этих областях. Фестиваль включает в себя конкурсы и выставки, давая возможность молодым талантам и инновационным компаниям представить свои проекты.

Ранее сообщалось, что хозяина киоска в Омске унесло вместе с крышей во время пыльной бури. Мужчина, к сожалению, погиб. Возбуждено уголовное дело.

Рухнувшее дерево проломило голову мужчине в Новокузнецке
Рухнувшее дерево проломило голову мужчине в Новокузнецке
Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar