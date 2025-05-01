Гигантский рекламный щит рухнул на посетителей фестиваля авиации на Северном Кипре

На крупнейшем в мире авиационном фестивале Teknofest на Северном Кипре произошло ЧП. Огромный рекламный щит снесло ветром и он упал прямо на зрителей, есть пострадавшие. Об этом сообщает lenta.cy.

Рекламный щит рухнул на людей на фестивале. Видео © Х / etkiliihhaber

Падение рекламной конструкции привело к травмам по меньшей мере у троих человек. Один из пострадавших получил серьёзные ранения и находится в критическом состоянии. Все раненые доставлены в ближайшую больницу. На месте происшествия работают спасатели и другие экстренные службы.

Teknofest — это масштабный фестиваль, посвященный передовым технологиям, авиации и оборонной промышленности. Он является площадкой для демонстрации новейших разработок, обмена опытом между специалистами и укрепления международного сотрудничества в этих областях. Фестиваль включает в себя конкурсы и выставки, давая возможность молодым талантам и инновационным компаниям представить свои проекты.