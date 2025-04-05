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5 апреля, 11:22

Рухнувшее дерево проломило голову мужчине в Новокузнецке

В Новокузнецке дерево проломило голову мужчине. Телеграм-канал Инцидент Новокузнецк опубликовал фото, на котором видно разломившийся на пополам ствол и мужчину с глубокой раной на лбу. По словам свидетелей, пострадавшего доставили в больницу, он находится в сознании.

Дерево проломило голову мужчине. Фото © Telegram / Инцидент Новокузнецк

Дерево проломило голову мужчине. Фото © Telegram / Инцидент Новокузнецк

«По данному факту в следственном отделе по г. Новокузнецк СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.

Мэр Новокузнецка Денис Ильин также прокомментировал ситуацию с пострадавшим мужчиной. Он сообщил, что очевидцы нашли его в 6 утра и вызвали скорую помощь, после чего пострадавшего госпитализировали в больницу № 1. В настоящее время он находится в реанимационном отделении, его состояние оценивается как критическое.

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А ранее Life.ru сообщал, что в Красноярске мощный ветер снес павильон на рынке. Под обломками оказался мужчина, которого уже извлекли из-под завалов и доставили в медицинское учреждение.

Обложка ©

Life.ru/Шедеврум

Александра Мышляева
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