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1 мая, 19:13

Первомайская демонстрация в Париже вылилась в жёсткие столкновения с полицией

Первомайская акция протеста в Париже вылилась в столкновения с полицией. Участники митингов, недовольные пенсионной реформой и ухудшением экономической ситуации в стране, нарвались на правоохранителей. Как сообщает газета Le Figaro, в ход пошли дубинки, слезоточивый газ и водомёты.

Французов разгоняет полиция. Видео © X/ ThevoiceAlexa

По всей стране проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками. Протестующие громят витрины магазинов и здания органов власти. По предварительным оценкам, в акциях протеста приняли участие более 157 тысяч человек. Наиболее ожесточенные столкновения происходят в Париже, Лионе и Марселе. Информация о числе пострадавших и задержанных пока не опубликована.

Ранее на митинг в Германии вышли тысячи немцев. Они требовали прекратить поддержку Украины и отправку оружия киевскому режиму.

Антиправительственная акция протеста прошла в ещё одной дружественной России стране
Антиправительственная акция протеста прошла в ещё одной дружественной России стране
Обложка ©

Х / ThevoiceAlexa

Полина Никифорова
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