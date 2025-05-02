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1 мая, 21:22

Беременная жена Сарика Андреасяна побаловала фолловеров снимком без макияжа

Беременная Лиза Моряк опубликовала селфи без макияжа

Лиза Моряк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / moryakliza

Лиза Моряк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / moryakliza

Актриса Лиза Моряк удивила подписчиков, опубликовав в соцсетях селфи без макияжа. На снимке супруга режиссёра Сарика Андреасяна запечатлена в автомобиле. Артистка полностью доверилась естественной внешности, представ перед камерой без укладки, косметики и цифровой обработки.

Напомним, что скоро Моряк снова станет мамой. Она ждёт девочку — второго ребёнка от Андреасяна. Пара уже воспитывает дочь Элизабет, которая появилась на свет 19 февраля 2023 года.

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А ранее мама рэпера Тимати Симона Юнусова развеяла многочисленные слухи вокруг беременности невесты музыканта Валентины Ивановой. Она сняла для сторис в своих соцсетях обстановку во время отдыха на Мальдивах, куда попала возлюбленная её сына с округлившимся животом.

Андрей Васильев
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