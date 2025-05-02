Беременная жена Сарика Андреасяна побаловала фолловеров снимком без макияжа

Актриса Лиза Моряк удивила подписчиков, опубликовав в соцсетях селфи без макияжа. На снимке супруга режиссёра Сарика Андреасяна запечатлена в автомобиле. Артистка полностью доверилась естественной внешности, представ перед камерой без укладки, косметики и цифровой обработки.

Напомним, что скоро Моряк снова станет мамой. Она ждёт девочку — второго ребёнка от Андреасяна. Пара уже воспитывает дочь Элизабет, которая появилась на свет 19 февраля 2023 года.